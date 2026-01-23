Nhận định soi kèo Al Nassr vs Al Taawoun lúc 00h30 ngày 27/1/2026

Soi kèo châu Á Al Nassr vs Al Taawoun: 1.91*1.5*1.93

Al Nassr hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 37 điểm sau 16 vòng đấu. Sau một giai đoạn ngắn có dấu hiệu chệch choạc, đoàn quân của HLV Jorge Jesus đã nhanh chóng tìm lại bản ngã bằng chuỗi phong độ bùng nổ trong tháng 1/2026. Cụ thể, đội bóng thủ đô Riyadh vừa trải qua 2 chiến thắng liên tiếp đầy kịch tính trước Al Shabab (3-2) và Damac (2-1). Đặc biệt, phong độ trên sân nhà của Cristiano Ronaldo và các đồng đội là cực kỳ đáng gờm. Tại thánh địa Al-Awwal Park, Al Nassr đã giành tới 8 chiến thắng trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Sức mạnh tấn công hủy diệt với 44 bàn thắng từ đầu mùa (trung bình gần 3 bàn/trận) là cơ sở để đội chủ nhà tự tin vào một trận thắng cách biệt.

Ở bên kia chiến tuyến, Al Taawoun cũng đang có một mùa giải thành công khi xếp thứ 5 với 35 điểm, chỉ kém chính Al Nassr 2 điểm. Điều này cho thấy đây là trận cầu mang tính chất “6 điểm” trực tiếp trong cuộc đua top đầu. Phong độ gần đây của Al Taawoun tương đối ổn định với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua trong 5 trận gần nhất. Về phong độ sân khách, thầy trò HLV Péricles Chamusca cho thấy mình là đối thủ không dễ bị bắt nạt khi thắng 3 và hòa 1 trong 5 chuyến hành quân xa nhà vừa qua. Tuy nhiên, việc vừa để đội bóng yếu hơn là Al Hazem cầm chân với tỷ số 2-2 cho thấy hàng thủ của Al Taawoun bắt đầu lộ ra những kẽ hở khó khỏa lấp khi phải đối đầu với những hàng công thượng hạng.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà Al Nassr với 4 chiến thắng và chỉ 1 thất bại. Đáng chú ý nhất là trận lượt đi mùa này vào tháng 8/2025, Al Nassr đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 5-0 ngay trên sân đối phương. Với tâm thế đang thăng hoa và dàn sao đang vào phom, Al Nassr đủ khả năng vượt qua rào cản chấp 1.5 trái. Chuyên gia soi kèo Xôi Lạc TV tin tưởng Al Nassr sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Al Nassr

Soi kèo tài xỉu Al Nassr vs Al Taawoun: 1.85*3.25*1.97

Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bàn thắng tấn công mãn nhãn. Al Nassr đang sở hữu “cỗ máy ghi bàn” Cristiano Ronaldo (16 bàn từ đầu mùa) cùng sự hỗ trợ đắc lực từ Sadio Mane và Joao Felix. Thống kê cho thấy hàng công Al Nassr đã nổ súng tới 44 lần, trong khi Al Taawoun cũng không kém cạnh với 35 bàn thắng. Cả hai đội đều có lối chơi thiên về kiểm soát và tấn công trực diện. 3/5 trận gần nhất của Al Nassr đều kết thúc với ít nhất 3 bàn thắng được ghi. Với tỷ lệ tài xỉu 3.25, kịch bản đôi bên cùng ghi bàn và một trận đấu tưng bừng bàn thắng là rất khả thi.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Al Nassr vs Al Taawoun: 2.03*0.75*1.81

Al Nassr thường có thói quen áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng sớm ngay sau tiếng còi khai cuộc, đặc biệt là khi được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Ở trận lượt đi, họ cũng đã dẫn trước đối thủ ngay trong hiệp 1. Trong khi đó, hàng thủ Al Taawoun thường mất tập trung trong khoảng 15 phút đầu trận, minh chứng là trận hòa 2-2 mới đây trước Al Hazem. Với sức ép nghẹt thở từ bộ ba Mane – Ronaldo – Felix, khả năng đội chủ nhà dẫn trước từ 1 đến 2 bàn trước giờ nghỉ giải lao là rất cao.

Chọn: Al Nassr

Al Nassr 3-1 Al Taawoun (Chọn Al Nassr và Tài trận).