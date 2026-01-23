Nhận định soi kèo Arsenal vs Manchester United lúc 23h30 ngày 25/1/2026

Soi kèo châu Á Arsenal vs Manchester United: 1.98*1.0*1.92

Arsenal bước vào vòng 23 Premier League với tư cách là đội bóng thống trị bảng xếp hạng. Hiện tại, “Pháo thủ” đang dẫn đầu với 50 điểm sau 22 vòng đấu, bỏ xa đội xếp thứ hai là Man City tới 7 điểm. Phong độ gần đây của thầy trò Mikel Arteta thực sự đáng nể khi họ duy trì mạch bất bại dài hơi trên mọi đấu trường. Đặc biệt, phong độ sân nhà của Arsenal là một “pháo đài” bất khả xâm phạm. Trong 10 trận gần nhất được thi đấu tại Emirates, họ giành tới 9 chiến thắng và chỉ hòa duy nhất 1 trận trước đối thủ mạnh là Liverpool. Hiệu số bàn thắng bại +26 cùng hàng thủ chỉ để lọt lưới 14 bàn từ đầu mùa là minh chứng cho sự cân bằng tuyệt đối của đội chủ sân Emirates.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Manchester United đang xếp vị trí thứ 5 với 35 điểm. “Quỷ đỏ” đang có sự hồi sinh nhất định dưới thời HLV Michael Carrick với 35 điểm sau 22 trận. Phong độ gần đây của Manchester United khá ổn định khi vừa giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Man City trong trận Derby. Tuy nhiên, phong độ sân khách vẫn là bài toán khiến người hâm mộ lo lắng. Trong 10 chuyến hành quân xa nhà gần nhất, Manchester United chỉ giành được 3 chiến thắng, hòa 4 và để thua 3 trận. Việc phải làm khách trên sân của đội đầu bảng đang có điểm rơi phong độ cực cao như Arsenal sẽ là thử thách cực đại cho bản lĩnh của “Quỷ đỏ”.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành London. Arsenal đã giành chiến thắng 4/5 lần chạm trán gần đây giữa hai đội (thắng 4, thua 1). Trong trận lượt đi mùa này ngay tại Old Trafford, Arsenal cũng đã nhẹ nhàng vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0. Với lợi thế sân nhà cùng sự ổn định vượt trội, việc chấp 1.0 trái không phải là rào cản quá lớn đối với Arsenal.

Chọn: Arsenal

Soi kèo tài xỉu Arsenal vs Manchester United: 1.94*2.5*1.94

Hàng công của Arsenal đang chơi bùng nổ với 40 bàn thắng sau 22 trận. Trên sân nhà, các chân sút của HLV Arteta thường xuyên nã vào lưới đối phương từ 2 bàn trở lên (như trận thắng Aston Villa 4-1 hay Tottenham 4-1). Còn Manchester United cũng đang có hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 6 bàn sau 3 trận gần nhất. Do đó chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng trận đấu sẽ nổ Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Arsenal vs Manchester United: 2.08*0.5*1.82

Arsenal thường có thói quen áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng sớm ngay tại Emirates. Thống kê cho thấy trong phần lớn các trận sân nhà gần đây, Pháo thủ đều dẫn trước đối thủ trước khi bước vào giờ nghỉ. Với sự hưng phấn từ chiến thắng 3-1 trước Inter Milan tại Cúp C1 vừa qua, chắc chắn Arsenal sẽ tràn lên tấn công ngay từ đầu. Manchester United dù có tâm lý tốt sau trận thắng Derby nhưng việc phải chịu áp lực cực lớn từ các khán đài Emirates sẽ khiến hàng thủ của họ dễ mắc sai lầm trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: Arsenal

Đội hình dự kiến Arsenal vs Manchester United

Dự đoán tỷ số Arsenal vs Manchester United

Arsenal 3-1 Manchester United (Chọn Arsenal và Tài trận).