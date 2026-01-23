Nhận định soi kèo Crystal Palace vs Chelsea lúc 21h00 ngày 25/1/2026

Soi kèo châu Á Crystal Palace vs Chelsea: 1.83*-0.5*2.07

Crystal Palace đang trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn ở Premier League mùa này. Tính đến trước vòng đấu thứ 23, đội bóng chủ sân Selhurst Park chỉ đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 28 điểm. Phong độ gần đây của “Đại bàng” là một thảm họa khi họ đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (thua 4, hòa 2). Đặc biệt, tâm lý thi đấu trên sân nhà của Crystal Palace đang ở mức báo động đỏ; họ đã không thắng trong 7 trận gần nhất tại thánh địa của mình. Việc thiếu vắng các trụ cột do chấn thương và sự bế tắc trong lối chơi khiến việc giữ lại dù chỉ 1 điểm trước các ông lớn lúc này trở nên vô cùng xa xỉ.

Ở chiều hướng ngược lại, Chelsea đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay điều tiết của huấn luyện viên Liam Rosenior. “The Blues” hiện đang xếp vị trí thứ 6 với 34 điểm và chỉ còn cách nhóm dự Champions League một khoảng cách không quá xa. Phong độ của Chelsea đang rất ổn định với 2 chiến thắng liên tiếp gần đây trước Brentford (2-0) và Pafos (1-0). Dù phong độ sân khách của đội bóng thành London vẫn còn đôi chút trồi sụt (thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận khách gần nhất), nhưng sự tự tin đã trở lại sau chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Charlton tại FA Cup ngay trên sân đối phương. Với dàn nhân sự chất lượng hơn hẳn, Chelsea chắc chắn sẽ hành quân tới Selhurst Park với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm để bám đuổi top đầu.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ tuyệt đối đội khách. Trong 10 lần chạm trán gần nhất, Chelsea giành tới 8 chiến thắng và chỉ để hòa 2 trận, không thua bất kỳ trận nào trước Crystal Palace. Với mức kèo chấp 0.5 trái, việc đặt niềm tin vào Chelsea là lựa chọn tối ưu khi đối thủ của họ đang chạm đáy phong độ.

Chọn: Chelsea

Soi kèo tài xỉu Crystal Palace vs Chelsea: 1.97*2.75*1.91

Hàng công của Crystal Palace đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi thường xuyên tịt ngòi hoặc chỉ ghi được tối đa 1 bàn trong các trận đấu gần đây (như trận thua 1-2 trước Sunderland hay hòa 0-0 trước Aston Villa). Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea dù sở hữu nhiều ngôi sao nhưng lối chơi gần đây của họ có xu hướng thực dụng và chặt chẽ hơn, minh chứng là 2 trận thắng gần nhất họ đều giữ sạch lưới và ghi không quá 2 bàn mỗi trận. Với tính chất của một trận derby London và việc chủ nhà Palace sẽ chủ động chơi lùi sâu để cắt đứt chuỗi thua, trận đấu khó có khả năng bùng nổ nhiều bàn thắng. Chuyên gia soi kèo Xoilacz tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Crystal Palace vs Chelsea: 1.78*-0.25*2.13

Chelsea thường có thói quen nhập cuộc chủ động và áp đặt thế trận ngay từ đầu. Trước một Crystal Palace đang rệu rã và thường xuyên để thủng lưới sớm trong hiệp 1 (như trận gặp Man City hay Newcastle), nhiều khả năng đội khách sẽ tìm được bàn thắng khai thông bế tắc ngay trong 45 phút đầu tiên. Khả năng gây đột biến của Cole Palmer hay Joao Pedro sẽ là chìa khóa để phá vỡ hệ thống phòng ngự đang lung lay của đội chủ nhà.

Chọn: Chelsea

Đội hình dự kiến Crystal Palace vs Chelsea

Dự đoán tỷ số Crystal Palace vs Chelsea

Crystal Palace 0-2 Chelsea (Chọn Chelsea và Xỉu trận).