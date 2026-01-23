Nhận định soi kèo Le Mans vs Dunkerque lúc 02h45 ngày 27/1/2026

Soi kèo châu Á Le Mans vs Dunkerque: 2.08*-0.25*1.76

Le Mans hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ligue 2 với 32 điểm sau 19 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng này cực kỳ ổn định với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (6 thắng, 4 hòa). Riêng tại tổ ấm của mình, Le Mans đang biến sân Stade Marie-Marvingt thành một “pháo đài” thực sự khi không thua trong 8 trận sân nhà gần nhất. Lối chơi thực dụng giúp họ giữ sạch lưới 4/5 trận sân nhà gần đây, tạo nên sự tự tin lớn trước cuộc tiếp đón đối thủ trực tiếp trong top đầu.

Phía bên kia chiến tuyến, Dunkerque đang xếp vị trí thứ 4 với 33 điểm, chỉ nhỉnh hơn đội chủ nhà đúng 1 điểm. Phong độ của đội khách cũng ấn tượng không kém khi giành chiến thắng tới 4/5 trận gần nhất, bao gồm cả thắng lợi 3-1 trước Pau FC ở vòng đấu trước. Đặc biệt, phong độ sân khách của Dunkerque đang ở mức báo động cho mọi đối thủ khi họ đã thắng tới 4/5 chuyến hành quân xa nhà vừa qua. Với hàng công mạnh nhất nhì giải đấu (35 bàn thắng), Dunkerque sẵn sàng chơi sòng phẳng ngay trên sân khách.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng nhẹ về Dunkerque với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại. Ở trận lượt đi hồi tháng 9/2025, hai đội đã chia điểm kịch tính với tỷ số 2-2. Dù Le Mans có lợi thế sân nhà, nhưng với phong độ bay cao và khả năng đá sân khách cực tốt, Dunkerque đủ khả năng ra về với 3 điểm trọn vẹn. Chuyên gia soi kèo Xoi lacz TV tin tưởng Dunkerque sẽ là đội thắng kèo.

Chọn: Dunkerque

Soi kèo tài xỉu Le Mans vs Dunkerque: 2.03*2.25*1.79

Cả hai đội đều đang sở hữu hiệu suất ghi bàn ổn định. Dunkerque có hàng công rất mạnh nhưng hàng thủ cũng thường xuyên để lọt lưới (21 bàn thua/19 trận). Trong khi đó, Le Mans dù chơi thực dụng trên sân nhà nhưng trước một hàng công đang “vào phom” của khách, khả năng giữ sạch lưới là rất khó. Thống kê cho thấy 3/5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội kết thúc với từ 3 bàn thắng trở lên. Trận lượt đi cũng có tới 4 bàn được ghi. Với tính chất của một trận cầu tranh vị trí trong top 4, đôi bên hứa hẹn sẽ tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Le Mans vs Dunkerque: 1.76*0*2.08

Le Mans thường nhập cuộc rất thận trọng trên sân nhà để thăm dò đối thủ, trong khi Dunkerque lại có xu hướng tấn công phủ đầu ngay từ sớm trong các chuyến làm khách. Dự đoán hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía của Dunkerque.

Chọn: Dunkerque

Đội hình dự kiến Le Mans vs Dunkerque

Le Mans: Nicolas Kocik, Samuel Yohou, Alexandre Lauray, Theo Eyoum, Mathis Hamdi, Isaac Cossier, Anthony Ribelin, Edwin Quarshie, Milan Robin, Antoine Rabillard, Dame Gueye.

Dunkerque: Mathys Niflore, Vincent Sasso, Alec Georgen, Allan Linguet, Geoffrey Kondo, Victor Mayela, Marco Essimi, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Thomas Robinet, Aristide Zossou.

Dự đoán tỷ số Le Mans vs Dunkerque

Le Mans 1-2 Dunkerque (Chọn Dunkerque và Tài trận).