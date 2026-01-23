Nhận định soi kèo Metz vs Lyon lúc 23h15 ngày 25/1/2026

Soi kèo Châu Á Metz vs Lyon: 1.95*-0.75*1.95

Vòng 19 Ligue 1, Metz sẽ tiếp Lyon trên sân nhà với mục tiêu giành điểm để nuôi hy vọng thoát khỏi nhóm cuối bảng. Đây là điều không dễ với phong độ của 2 đội ở thời điểm hiện tại.

Metz đang thể hiện bộ mặt rất đáng thất vọng mùa này, họ đang đứng cuối bảng với chỉ 12 điểm sau 18 vòng đấu. Với một đội bóng mới thăng hạng thì vị trí hiện tại không phải điều gì đó quá bất ngờ nhưng nó vẫn khiến người hâm mộ không hài lòng và thầy trò HLV Benoît Tavenot cần chơi tốt trong phần còn lại của mùa giải thì mới có hy vọng thăng hạng. Họ cần một trận đấu có kết quả tích cực ở vòng đấu thứ 19, tuy nhiên trước một Lyon mạnh hơn nhiều và đang chơi tốt thì nhiều khả năng Metz sẽ phải nhận thêm một trận thua nữa.

Lyon đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, so với vị trí thứ 6 mùa trước thì rõ ràng đội bóng của HLV Paulo Fonseca đang chơi tốt hơn và họ hoàn toàn có thể nghĩ về tấm vé dự Champions League mùa tới. Khoảng cách điểm số với các đội đứng sau là rất nhỏ nên các cầu thủ Lyon cần tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu của mình thì mới có thể đạt được mục đích. Đến làm khách trên sân của đội cuối bảng Metz không phải trận đấu quá khó khăn, nhiều khả năng Lyon sẽ chơi đủ tốt để có 3 điểm ra về.

Phong độ của Lyon tốt hơn Metz rất nhiều (3 trận thắng liên tiếp so với 2 thua 1 hòa). Cộng với chất lượng đội hình tốt hơn thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về đội khách, chính vì vậy với tỉ lệ kèo Lyon chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Lyon

Soi kèo Tài xỉu Metz vs Lyon: 1.94*2.75*1.94

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.75, con số không cao. Trong khi đó Metz để thủng lưới 6 bàn ở 2 vòng gần nhất và không trận nào họ giữ sạch lưới, con số không bất ngờ với một đội cuối bảng. Trong khi đó Lyon ghi bàn rất ổn định nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có khá nhiều bàn thắng. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Metz vs Lyon: 2.04*-0.25*1.86

Trong 45 phút đầu tiên đội khách Lyon sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Metz và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Lyon chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến