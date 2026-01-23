Nhận định soi kèo Newcastle United vs Aston Villa lúc 21h00 ngày 25/1/2026

Soi kèo châu Á Newcastle United vs Aston Villa: 2.01*0.5*1.89

Newcastle United bước vào trận đấu này với tâm thế của một đội bóng đang tìm lại sự ổn định cần thiết để bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu. Hiện tại, “Chích chòe” đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League với 33 điểm sau 22 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh là cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là tại thánh địa St James’ Park. Trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Newcastle United đã giành tới 4 chiến thắng. Đáng chú ý nhất là màn vùi dập PSV 3-0 tại Champions League, cho thấy sức mạnh hỏa lực của họ đang ở trạng thái thăng hoa nhất.

Xét về phong độ sân nhà, Newcastle United đang biến St James’ Park thành một pháo đài thực sự. Họ đã giành chiến thắng trong 4/5 trận gần nhất được chơi dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Những chiến thắng nghẹt thở như 4-3 trước Leeds hay Bournemouth cho thấy dù hàng thủ đôi lúc còn chệch choạc, nhưng hàng công của HLV Eddie Howe luôn biết cách bù đắp bằng những bàn thắng quan trọng.

Ở bên kia chiến tuyến, Aston Villa lại đang có một mùa giải bùng nổ khi chễm chệ ở vị trí thứ 3 với 43 điểm. Tuy nhiên, phong độ gần đây của thầy trò HLV Unai Emery lại có dấu hiệu chững lại khi vừa để thua bất ngờ 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà. Mặc dù vậy, phong độ sân khách của The Villans vẫn là một điểm tựa vững chắc. Họ vừa có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Fenerbahce tại đấu trường châu Âu và trước đó là màn lội ngược dòng 2-1 trên sân của Tottenham tại FA Cup.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ hoàn toàn đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại St James’ Park, Newcastle United thắng tới 4 và chỉ hòa 1. Những tỉ số hủy diệt như 5-1 hay 4-0 trong quá khứ cho thấy Aston Villa thường “át vía” khi phải làm khách tại đây. Với mức kèo chấp 0.5, đặt niềm tin vào chủ nhà Newcastle United là lựa chọn sáng suốt.

Chọn: Newcastle United

Soi kèo tài xỉu Newcastle United vs Aston Villa: 1.83*2.75*2.05

Thống kê cho thấy những cuộc đối đầu giữa Newcastle United và Aston Villa thường là những bữa tiệc bàn thắng. 3/5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với ít nhất 4 bàn thắng được ghi. Hàng công của Newcastle United đang cực cháy với sự tỏa sáng của các nhân tố như Isak hay Gordon, trong khi Aston Villa của Unai Emery luôn sẵn sàng chơi sòng phẳng với những pha phản công. Với tính chất của một trận cầu cạnh tranh vị trí top đầu, kịch bản đôi công rực lửa là rất dễ xảy ra. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Tài.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo hiệp 1 Newcastle United vs Aston Villa: 2.07*0.25*1.83

Newcastle United thường có thói quen đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc khi được chơi tại sân nhà. Minh chứng là trong các trận thắng gần đây trước PSV hay Leeds, họ đều có bàn thắng dẫn trước từ sớm. Với sự hưng phấn đang có, khả năng cao “Chích chòe” sẽ chiếm lợi thế về mặt tỉ số ngay trong 45 phút đầu tiên.

Chọn: Newcastle United

Đội hình dự kiến Newcastle United vs Aston Villa

Dự đoán tỷ số Newcastle United vs Aston Villa

Newcastle United 3-1 Aston Villa (Chọn Newcastle United và Tài trận).