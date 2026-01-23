Nhận định soi kèo Sakaryaspor vs Bodrumspor lúc 00h00 ngày 27/1/2026

Soi kèo châu Á Sakaryaspor vs Bodrumspor: 1.86*-0.5*1.92

Sakaryaspor đang trải qua một mùa giải cực kỳ khó khăn khi dậm chân ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 23 điểm sau 21 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng này là một dấu hỏi lớn đối với người hâm mộ khi họ chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại giải quốc nội (thua 3, hòa 1). Tuy nhiên, điểm tựa duy nhất giúp Sakaryaspor hy vọng vào một kết quả khả quan chính là phong độ trên sân nhà. Tại thánh địa của mình, Sakaryaspor chơi khá kiên cường khi bất bại 4/5 trận gần nhất (thắng 2, hòa 2), trong đó có những chiến thắng quan trọng trước Hatayspor và Keciorengucu. Việc đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ buộc đội chủ nhà phải chơi với hơn 200% quyết tâm để tìm kiếm hy vọng trụ hạng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bodrumspor đang có vị trí an toàn hơn nhiều khi xếp thứ 6 với 33 điểm. Tuy nhiên, nếu nhìn vào phong độ gần đây, đội khách đang có dấu hiệu hụt hơi rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất tại giải hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ, Bodrumspor không biết đến mùi chiến thắng (thua 3, hòa 2). Đáng ngại hơn cả chính là phong độ sân khách cực kỳ kém cỏi của thầy trò HLV Burhan Eser. Trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần nhất, họ để thua tới 4 trận và chỉ hòa được 1 trận, ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng. Sự yếu kém trong việc triển khai tấn công và tâm lý thi đấu bất ổn mỗi khi rời xa sân nhà đang biến Bodrumspor thành một đội bóng dễ bị tổn thương, bất chấp việc họ sở hữu hàng thủ thuộc top đầu giải đấu.

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng hoàn toàn về phía Bodrumspor với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Tuy nhiên, trong bối cảnh phong độ sân khách đang chạm đáy và đội chủ nhà đang ở thế dựa cột, việc chấp -0.5 trái là một thử thách không hề nhỏ cho đội khách. Với khát khao điểm số để trụ hạng, Sakaryaspor hoàn toàn có thể giành được chiến thắng trước Bodrumspor.

Chọn: Sakaryaspor

Soi kèo tài xỉu Sakaryaspor vs Bodrumspor: 1.84*2.5*1.94

Thống kê cho thấy hàng công của Bodrumspor đang gặp vấn đề nghiêm trọng khi thi đấu xa nhà, thường xuyên tịt ngòi hoặc chỉ ghi được 1 bàn. Trong khi đó, Sakaryaspor dù rất cần điểm nhưng cũng sẽ phải thận trọng trước một Bodrumspor có hàng thủ khá lỳ lợm (chỉ thủng lưới 20 bàn từ đầu mùa). Trong 3/5 trận gần nhất của Sakaryaspor và chuỗi trận tịt ngòi trên sân khách của Bodrumspor cho thấy kịch bản về một trận đấu khan hiếm bàn thắng là rất dễ xảy ra. Chuyên gia soi kèo Xoilac TV tin tưởng trận đấu sẽ về Xỉu.

Chọn: Xỉu cả trận

Soi kèo hiệp 1 Sakaryaspor vs Bodrumspor: 1.79*-0.25*1.99

Sakaryaspor chắc chắn sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự ngay từ đầu. Bodrumspor với phong độ nghèo nàn trên sân khách cũng khó có thể tạo ra sức ép đủ lớn để xuyên phá mảnh lưới đối phương sớm. Thống kê hiệp 1 trong các trận gần đây của hai đội thường kết thúc với tỷ số hòa 0-0 hoặc không có nhiều đột biến. Hiệp đấu đầu tiên khả năng cao sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Chọn: Sakaryaspor

Đội hình dự kiến Sakaryaspor vs Bodrumspor

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Caner Erkin, Dimitrios Kolovetsios, Salih Dursun, Serkan Yavuz, Batuhan Cakir, Gael Kakuta, Lukasz Zwolinski, Mete Demir, Alparslan Demir, Mirza Cihan.

Bodrumspor: Bahri Can Tosun, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Mert Yilmaz, Musah Mohammed, Zdravko Dimitrov, Cenk Sen, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Taulant Seferi, Ali Habesoglu.

Dự đoán tỷ số Sakaryaspor vs Bodrumspor

Sakaryaspor 1-0 Bodrumspor (Chọn Sakaryaspor và Xỉu trận).