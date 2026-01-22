Rice không giữ được bình tĩnh sau cú sảy chân của Arsenal trước Nottingham

Sự thất vọng tột độ đã khiến Declan Rice không giữ được bình tĩnh khi Arsenal đánh rơi cơ hội tạo khoảng cách an toàn trong cuộc đua vô địch.

Rice không giữ được bình tĩnh

Như Xoilacz TV đã đưa tin, Arsenal rời sân City Ground với chỉ một điểm sau trận hòa 0-0 trước Nottingham Forest, kết quả đủ để khiến phòng thay đồ Pháo thủ chìm trong bầu không khí nặng nề. Trong số những cái tên chịu ảnh hưởng tâm lý lớn nhất, Declan Rice là người bộc lộ rõ ràng cảm xúc của mình.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, các máy quay truyền hình đã ghi lại khoảnh khắc tiền vệ người Anh tỏ ra cực kỳ bức xúc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Rice lẩm bẩm tự trách bản thân bằng những lời lẽ đầy giận dữ, phản ánh sự tiếc nuối trước một cơ hội bị bỏ lỡ.

Trận hòa này đặc biệt đáng thất vọng nếu đặt trong bối cảnh cuộc đua vô địch. Trước đó, Manchester City đã bất ngờ gục ngã 0-2 trước Manchester United tại Old Trafford. Nếu giành trọn 3 điểm, Arsenal hoàn toàn có thể nới rộng khoảng cách lên 9 điểm.

Thay vào đó, Pháo thủ lại tiếp tục dậm chân tại chỗ. Đây đã là trận hòa thứ hai liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh, trong thời điểm đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang sa sút rõ rệt với chuỗi trận thiếu ổn định kéo dài.

Với Declan Rice, sự bức xúc là điều dễ hiểu. Tiền vệ sinh năm 1999 luôn được xem là thủ lĩnh tinh thần nơi tuyến giữa Arsenal, người đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân lẫn đồng đội. Việc không thể cụ thể hóa ưu thế thành chiến thắng khiến anh cảm thấy như chính mình đã phụ lòng kỳ vọng.

Ống kính truyền hình ghi lại cảnh Rice vừa rời sân vừa lắc đầu, miệng buông lời tự trách mang hàm ý rằng những kịch bản đáng tiếc này đang lặp lại quá thường xuyên. Đó không chỉ là cơn giận nhất thời, mà còn là biểu hiện của áp lực đè nặng lên vai một ứng viên vô địch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Declan Rice thể hiện mặt cảm xúc mãnh liệt trong thời gian gần đây. Giữa tuần, ở trận thắng Chelsea tại Carabao Cup, anh từng bị bắt gặp tranh luận gay gắt với trợ lý HLV Albert Stuivenberg trong đường hầm sau giờ nghỉ.

Những hình ảnh đó khá khác với hình mẫu điềm đạm mà Rice thường xây dựng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây lại là dấu hiệu quen thuộc ở các cầu thủ lớn, những người không chấp nhận sự thỏa hiệp khi mục tiêu cao nhất nằm trong tầm tay.

Với Arsenal, trận hòa trước Nottingham Forest không chỉ là một kết quả, mà còn là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của cuộc đua đường dài. Khi những thời cơ rõ ràng nhất không được tận dụng, áp lực tâm lý sẽ càng gia tăng theo từng vòng đấu.

Thầy trò Mikel Arteta sẽ không có nhiều thời gian để chìm trong thất vọng. Trước mắt họ là thử thách hoàn toàn khác tại đấu trường châu Âu, nơi Arsenal sẽ chạm trán Inter Milan ở Champions League.

Đối với Declan Rice, cơn giận dữ tại City Ground có thể chỉ là khoảnh khắc bộc phát. Nhưng với Arsenal, cảm xúc ấy phản ánh rõ ràng một điều: họ hiểu rằng mình vừa đánh rơi một lợi thế không dễ gì xuất hiện thêm lần nữa trong cuộc đua vô địch khốc liệt này.